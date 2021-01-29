牛年將到來，趁著新年新氣象，民眾不妨透過居家擺飾、服飾穿搭，讓新的一年正財、偏財都亨通。命理專家湯鎮瑋接受《中時新聞網》專訪表示，春節期間，這三個生肖手氣根本旺到翻，此外老師也特別指出，辛丑年的財位在西方，多往西方走緣分會更好。

2021新春發大財！命理師曝3生肖旺旺來靠這招

第一名：馬

生肖屬馬的朋友在新春期間，整體財運可說非常旺，期間有紫微星跟龍德星入座，代表心想事成，心裡常想「我就是財運好」、「我就是會賺錢」，因吸引力法則，漸漸的財運就會越來越好，對此專家建議，出門在外想試手氣，最好多往西方找間彩券行。

第二名：鼠

偏財運爆棚的三生肖。（示意圖／shutterstock）

生肖屬老鼠的朋友在2021年，整年度都有六合星入座，新春期間能感受許多貴人幫忙，當想小試手氣時，若有聽到不錯的號碼，老師建議，趁機會執行一下，就會發現中獎機率蠻大的。此外專家指出「人脈通錢脈」，人緣越好財運更好，尤其今年是巨門星來化祿，就要記得多多廣結善緣。

第三名：龍

生肖屬龍的朋友在今年雖是偏沖太歲，不過整體來說，在牛年能感受到小小的幸福感跟小確幸，同時有福德星入座，想增加偏財運的朋友，專家建議，可到家裡附近的土地公廟參拜，因為土地公可幫你帶來好運氣。

此外湯鎮瑋提到，辛丑年代表的開運顏色是，黃色、金色、銀色、白色、奶茶色、大地色等，所以逢年過節時，盡量著以上這些色系服裝，另飾品方面，可將華麗珠寶或亮晶晶的東西戴在身上，增加一些貴氣，因為有貴氣就有財氣。

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(中時新聞網)