複刻版公益電話亭，今起在金湖鎮羅寶田神木紀念園區，舉辦連2天的快閃亮相活動。（李金生攝）

複刻版公益電話亭選在紀念園區首度公開亮相，期待藉此傳遞照顧弱勢的愛心和溫暖力量。（李金生攝）

中華電信「金門」造型的電話亭陪伴當地軍民走過戰地歲月，金門縣林務所結合熱心志工合力拼湊100座複刻「縮小版」的公益電話亭，敲定農曆大年初一到初三（2月12-14日）在林務所小木屋前廣場擺攤，只要捐贈家扶中心3000元，即可換贈1座電話亭，每人也限購1座。另自由樂捐200元玩遊戲1次，也有機會帶回1座電話亭。

這款引起鄉親熱烈回響，詢問度爆表的複刻版公益電話亭，今起在金湖鎮羅寶田神木紀念園區，舉辦連2天的快閃亮相活動，吸引許多人前往打卡留念。

縣林務所說明，已故羅寶田神父當年對金門醫療及扶貧的貢獻，至今仍為鄉親感念不忘，此次複刻版公益電話亭選在紀念園區首度公開亮相，期待藉此傳遞照顧弱勢的愛心和溫暖力量。

春節現場訂購的電話亭，將再交由林務所進行最後一次檢查與整理，春節過後再由家扶中心通知領取，募得資金則全部用於照護地區弱勢兒童。

(中時 )