民進黨政府目前看似一直站在上風，不過「罷免王浩宇」的投票結果，對民進黨會是個警訊，資深媒體人黃創夏指出，台灣的選民結構已經徹底翻轉了，他甚至預言：民進黨的變局即將來臨！

黃創夏在NOWnews《名家論壇》撰文指出，「罷王」的規模和全國局面相比算是小兒科，不過這對這一年多來亟需一場勝利的國民黨來說，還是有「強心針」的效果，國民黨的自信將陸續恢復、士氣也會重新集結。而民進黨的警訊，還有前總統陳水扁和邱義仁時代樹立的以「板塊」為核心的「選舉總路線」模式，本質上已有丕變。

黃創夏分析指出，迷信「選舉總路線」最大的迷思，就如同這次民進黨面對「罷免王浩宇」一樣，他們忘了在「板塊」之外，台灣已經有數百萬未經過戒嚴洗禮的35歲以下新公民，他們完全不受政黨擺布與操弄；也就是說，台灣的選民結構已經徹底翻轉了。

黃創夏接著表示，這些新公民對公共事務參與的空間完全顛覆傳統，他們以最新的社群工具，以最快的速度串連、吶喊與行動；平常不看報紙也鄙視電視新聞，看的是社群上與朋友分享而來的資訊。誰也不知道他們的鞭子下一次會打到誰，而執政者會是首當其衝。黃創夏提醒民進黨，「後解嚴世代」正在興起，民進黨炒作上世紀的恩恩怨怨，他們一點兒都不在乎，所以真的要「謙卑、謙卑、再謙卑」，而咄咄逼人的傳統思維，已讓他們覺得鬼扯和不欣賞。

(中時新聞網)