行政院農業委員會持續推動香蕉收入保險，為擴大110年度香蕉收入保險試辦地區，於1月7日再公告新增納入12個鄉（區）為試辦地區，投保期限至3月31日止，試辦區域包括高雄市、屏東縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣等共計46個基層農會所轄63個鄉（鎮、市、區），請有意願投保之農民把握時間向當地農會保險部門洽詢。

目前試辦之63個鄉（鎮、市、區）包括高雄市旗山區、美濃區、內門區、田寮區、杉林區、燕巢區、大寮區、六龜區、林園區、甲仙區、那瑪夏區、桃源區；屏東縣高樹鄉、里港鄉、屏東市、萬丹鄉、內埔鄉、霧台鄉、瑪家鄉、三地門鄉、竹田鄉、崁頂鄉、新埤鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉；臺中市新社區；彰化縣二水鄉；雲林縣林內鄉、莿桐鄉、斗六市、虎尾鎮、古坑鄉；嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、大埔鄉、番路鄉、中埔鄉、六腳鄉、鹿草鄉、大林鎮、民雄鄉、水上鄉；嘉義市東區、西區；花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉，以及臺東縣臺東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉、鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、部分海端鄉（其管轄農會為關山鎮農會）、成功鎮、池上鄉、部分海端鄉（其管轄農會為池上鄉農會）。試辦地區之香蕉種植面積逾8千公頃，占全國總面積五成。

農糧署表示，推動香蕉收入保險係為避免農民看天吃飯，不論天災或市場因素導致區域收入減損，都能獲得一定的保障，穩定農民收入。試辦地區內種植香蕉（不分品種）農民，可依不同區域選擇每公頃20萬元至60萬元不等之收入保障額度，於保險期間為1月1日至12月31日，若因價跌或量損導致區域收入低於投保之保障額度，其差額可由保險理賠來填補。

農糧署強調，2020年保單有限制香蕉種植高度須達100公分且未抽穗，因部分田區無法投保，2021年保單已檢討放寬，只要投保香蕉為田間植株存活率達九成即可，香蕉種植田區用地符合土地管制規定，投保面積在0.1公頃以上，蕉農可填具要保書並檢附身分證、土地合法使用文件、存摺影本等，向投保香蕉田區所在地之基層農會投保，簽訂保險契約及繳納自行負擔之保險費，即可獲得保障。另受理農會亦會到田區審核，如有未善盡種植經營管理、間作、混作等非專業栽培，則無法納保。

農糧署指出，各地區保險費依收入保障程度有不同設計，為鼓勵投保，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元；而各縣市政府亦有加碼補助，可減輕農民負擔。另為提高續保意願，首年已投保本保險未獲理賠或理賠金額低於自繳保險費者，本次續保可獲得30％之保險費折抵，例如投保戶某甲109年度自繳保險費1萬元，如未獲得理賠，倘其繼續投保110年度保險，將可獲得3,000元之保險費折抵，即（10,000-0）*30％=3,000。另外，若遇天然災害，只要符合救助相關規定者，仍可同時申請天然災害救助金。農糧署籲請農民於110年3月31日前踴躍投保，期能藉由保險機制，以降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險。

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