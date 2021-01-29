嘉磐慈善基金會公益課輔平台，為實踐為孩子創造舞台的承諾，今年更將創意繪畫比賽的優勝作品，設計成獨一無二的限量紅包袋，讓他們的作品有機會被更多人看見。

嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示，「世界上從不缺乏美，只是缺少發現！每個孩子心中，都住著一位想像力大師，當彩筆來到他們的手中，我們便會看見畫作帶來的驚喜」。

松鶴部落博愛國小得米．米努校長表謝謝嘉磐慈善基金會這一年來透過廣播的公益專題報導，讓廣大的民眾可以聽見部落孩童的真實需求。從獎學金到實際物資的配送，全方位作為校方最強而有力的後盾。

歲末之際舉辦公益尾牙，邀請從北到南的資助孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立12年來的傳統，然而，今年疫情轉趨嚴竣之故，不得不取消尾牙宴。

董事長魏嘉銘強調，尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負，正因為這份在防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為寒冬送暖．刻不容緩！公益傳愛馬拉松，依資助單位孩童之需求採購物資，由同仁分梯次帶著愛心廠商的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示，今年寒冬，我們基金會由同仁分批將資源親送到孩子們手中，從第一站到新竹綠光種子教室送年菜、第二站到雲林一心育幼院當孩子的家人陪圍爐，到今天的松鶴部落傳愛馬拉松的終站了。

他希望山上的孩子也能擁抱自信，展望未來、用正向的信念勇於追夢，超越昨天的自己。

(中時 )