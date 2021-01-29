有感因受疫情影響，民眾公益捐贈變少，台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會雪中送炭，捐贈100萬元大紅包給台南市政府，作為台南市實物愛心銀行購買民生物資的基金，用來支持台南市政府社會局協助轄內弱勢家庭。

為了感謝蔣揚社福基金會捐贈百萬紅包，台南市社會局29日舉辦捐款記者會，由市長黃偉哲親頒感謝狀，並期待在公私協力的共同努力下，邀請更多善心人士共襄盛舉。

黃偉哲說，照顧弱勢本來就是政府的責任，但是法令規定是死的，有時候邊緣戶、不符合法律規定但是有實際生活需要的人，就需要社會慈善團體一起來幫忙，感謝蔣揚慈善基金會義舉，讓這個社會更美好。

蔣揚慈善基金會自創立以來，積極從事濟貧扶弱的公益活動，創立「街友愛心之家」、「鹿野苑關懷之家」照顧街友以及弱勢婦女與兒少，去年8月就曾捐贈價值約170萬元的物資給實物愛心銀行。

受疫情影響，基金會將原本「佛祖請吃飯」的活動經費轉化成愛心，捐贈百萬現金予台南市社會局實物銀行，社會局將分批採購實物銀行受助家戶所需物資，可解決因一次大量收受捐贈物資而產生物資保存效期存放問題。

(中時 )