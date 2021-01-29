「游阿嬤藝站」夫妻檔方子維、黃萱儀用歌唱環島，今年已經是第5年，第2站28日到龜山楓樹坑，方子維說，希望用音樂走進農村，與地方互動，自己了解台灣各角落，也分享各地故事，讓各地年輕農人發現自己並不孤單。

方子維和黃萱儀多年前在臉書成立社團「游阿嬤藝站」，分享與宜蘭、土地有關事物，而黃萱儀8年前寫歌給阿嬤，意外在網路成名。他和丈夫發現，可以透過音樂把人串連在一起，因此決定開始用唱歌環島。

方子維又說和妻子一起在宜蘭耕耘社區營造，因想推廣農村，發現年輕人在都市生活，不易接觸農村，就決定帶著年輕人逛菜市場，把菜市場當成學校，介紹攤商、導覽市場職人，結果大獲好評。2人也透過自身經驗，用歌聲唱出自己的故事。

2人說，舉辦第5年來，其實已經環島一圈，環島過程中，更常常有靈感就創作新歌曲，並送給社區。黃萱儀說，創作至今，應該有5千多首歌曲，曲風更多元，有客家、泰雅等，絲毫不受限制。

方子維說，很多農村都有青年在奮鬥，但是青年很多可能覺得孤單，因為覺得只有一個人在衝。因此他到各地各社區唱歌，收集各種故事，也到各社區分享，每個點被它串成線，故事也串連起成面。2人說，因為到社區，交到很多朋友，彼此介紹，到各地都有不同朋友，相當特別。

(中時 )