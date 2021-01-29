109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽最後階段，29日送出第7張八強門票，上季中斷連9季闖進八強紀錄的高雄師大，在政大體育館強勢出擊，90比75擊敗台灣藝大，本階段3連勝，持續勁爆尾盤，累計7勝7敗，無須等明天末役對文化的輸贏，即篤定重返八強，也是隊史第12次晉八。

高師上階段苦吞4連敗，帶著4勝7敗的中段班戰績打本階段，看似不樂觀，但前兩戰在台科大體育館不僅連勝中原、北市大，且都是大差距，各贏28、46分，今天轉戰政大，一樣又贏台藝15分，比預期還快晉級。

因高師就算明天末役輸文化，7勝8敗作收，而稍早爆冷逆轉勝健行的中州科大，明天末役再贏輔大，也是7勝8敗，乃至目前5勝8敗的台科大，今明兩天連贏文化、臺藝，一樣7勝8敗，但高師對中州、台科都贏，依然晉八強。

大四「一哥」主控王偉丞說：「上季中斷八強已很嘔，本季我個人最後一年UBA，除誓言重返八強，且瞄準四強，給自己最佳的畢業禮，即便上階段狀況欠佳，但調整回來後，全隊都有必勝的共識，也在今天做到。」

出身HBL青年高中的王偉丞，今天先發30分鐘得9分、6籃板、5助攻，數據一般，但終場前4分49秒台藝追到70比79時，他先飆三分彈再兩罰俱中，84比70穩住陣腳，不再給台藝機會。

台藝中斷本階段2連勝，累計5勝9敗，明天末役客場對台科大，如再輸球、5勝10敗作收，不無可能掉到13至16名，下季降至二級的可能性。

(中時 )