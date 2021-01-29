俄羅斯最近將2名向大陸提供航空發動機技術的工程師判刑，嚴防敏感的軍用發動機技術流向中國。俄國專家表示，大陸把目光瞄準俄國發動機研發和製造領域的舉動十分罕見，顯示其改善發動機落後的企圖心非常強烈。雖然短期內大陸很難趕上俄國發動機技術，但中共獲取技術上的突破終究也只是時間上的問題。

《美國之音》指出，被判刑的2名工程師都來自俄羅斯最關鍵的發動機生產巨頭土星科研生產聯合體，都擔任過高級主管，名叫維諾格拉多夫和克拉斯利尼科夫，他們在退休後為大陸工作，短短3個月後就遭逮捕，近日被判處3至4年的徒刑，另外2至3年感化教育，以及相當於1萬多美元的罰款。

俄國法院說，維諾德拉多夫2019年8月前往大陸協助培訓鑄造領域的技術人才，並傳授材料領域的相關技術，並負責有關生產設備的開發和測試，另外還找了前同事克拉斯利尼科夫共同參與。不到3個月就在返回俄國時遭國安機構逮捕。

報導說，近年來類似案件經常發生，案件所涉及的領域包括航空、航太、導彈和運載火箭、潛艇導彈水下發射技術等等，還有其他基礎科學領域。但這次把目光瞄準俄國發動機研發和製造領域，舉動十分罕見。顯示中國用盡手段想獲取尖端科技彌補發動機領域的落後和不足，另一方面也說明俄國也加緊對中國警戒和防備。

大陸軍事工業雖然發展迅速，但發動機領域一直是弱項，多年來一直從俄國大量採購各種航空發動機裝備在大陸自製戰機、直升機和運輸機上。俄軍備分析人士說，中國仿製其他軍事裝備雖然很成功，但因為發動機領域需要材料，還有其他的大量科技儲備，中國短期內很難追上。雖然如此，大陸自身的發展也很快，部份已經達到俄國上世紀70~80年代水準，未來取得突破也只是時間問題。

報導說，位於雷賓斯克的土星科研生產聯合體有100多年歷史，從蘇聯時代起就是重要的軍工企業，為蘇聯製造許多戰鬥機、戰略轟炸機和運輸機引擎，與民用客機發動機。中國目前使用的伊爾-76運輸機與自製運-20軍用運輸機的發動機都是該公司製造，但最近傳出中國已使用自製渦扇-20裝備運-20運輸機。

(中時新聞網)