隨著寒假與春節連假的到來，劍湖山世界為搶攻國旅商機，寒假春節提供遊客全新的賞花觀景及體驗最大型科技釣魚新設施，並唯一結合附近咖啡園、玫瑰園、酒廠、毛巾廠、醬油廠等著名觀光工廠，推出全市場最豐富且優惠的促銷活動。自2月1日至3月1日，購票入園全面優惠499元，再送總值700元以上的超值享樂券。

劍湖山世界表示，春節期間（2月10日至2月16日）再加碼優惠，15歲以下免費，須搭1位現場購買499元優惠票，並享有700元以上超值享樂券。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界擁有寬廣的場域及眾多的喬灌木，空氣清新散發濃郁芬多精，配合今年35週年慶，花現劍湖山，園區新增許多漂亮的花卉景觀，包括已經盛開的梅花，以及G5廣場大理花區，尤其是今年春節將會推出台灣唯一的「石竹花主題秀」，其中「夏胭脂石竹花」為國內遊樂園首度大規模亮相。

配合牛年來臨，在劍湖山「花現幸福廣場」的石竹花主題秀，也會出現今年遊樂園界最大的「幸福金牛」，非常壯觀。表演內容全面更新，集結多國藝人的國際表演已經登場，春節初一至初四晚上7點40分，天天加碼「35迎春花火秀」。

另外，2月份首次舉辦「牛轉乾坤」，週週抽「刮刮金樂透」有機會中200萬元、春節加碼抽「2,000萬超級紅包刮刮樂」有機會博最大獎2,000萬元。春節期間每天早上10點於「花現幸福廣場」前，限量發送「35花卡」刮刮樂，最大獎為劍湖山渡假大飯店高級客房。

劍湖山世界備受歡迎的壽星優惠方案，2月繼續推出，當月壽星299元，當日壽星1元。配合35週年，只要是35歲（1986年出生）的遊客，入園優惠價只要350元；至於新設施方面，除了花卉景觀，全台面積最大的體感互動釣魚遊戲，即日起至3月1日止，現場購票體驗還有機會參加抽大獎活動。

(工商 )