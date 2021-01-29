蘇震清在大批媒體包圍下步出地院上車離開，由於現場推擠嚴重，一名攝影記者頭部受傷滿臉鮮血。（季志翔攝）

因涉貪案被台北地院裁地收押的立委蘇震清，今下午獲交保步出法院時，由於蘇的助理與記者互相推擠，造成記者摔倒在地當場濺血。對此，蘇震清稍早透過辦公室發出聲明表示，因當時媒體人數眾多，未注意到大家安全，深感遺憾與抱歉，稍晚將請同仁向該名記者致意。

蘇震清指出，歷經五個多月的分別，今天終於回到屏東，內心真是百感交集，非常感謝近半年來各界對他的關心與關懷，更是感恩屏東鄉親對他的聲援與支持，成為他最大的力量。

蘇震清說，這段期間媒體對他諸多誤解，都是來自不正確的訊息，相信未來在司法審理過程中，事實將會被一一釐清，他也會盡全力捍衛自己的清白。

蘇震清強調，他從政30年的經歷中，從來都不收紅包、不包工程，一直兢兢業業地全心為地方服務，以回報鄉親對他的支持與託付，這是他永遠不敢忘記的承諾，日後也將持續努力，為屏東鄉親福祉盡心盡力，謝謝大家。

(中時 )