胞弟懷疑黃芳彥被輕生 好友高大成揭關鍵疑點（中視新聞）

涉及扁嫂國務機要費案，潛逃美國12年的前新光醫院副院長黃芳彥客死異鄉。加州橘郡法醫證實，黃芳彥陳屍車內，身上有槍傷無他殺嫌疑。胞弟黃重彥卻懷疑哥哥「被輕生」，黃芳彥的好友法醫高大成表示，是否為舉槍輕生，其實不難，看看死者的手大概就知道真相，高大成也透露，兄長最近曾與黃芳彥，聽起來有點憂鬱，但未聞輕生意圖。

法醫高大成兄弟與黃芳彥是多年好友，聽到黃芳彥的死訊他也十分驚訝。至於死因從服藥過量轉為舉槍輕生，還傳出「被輕生」的說法，高大成告訴媒體記者，要判斷是否為舉槍輕生其實可從死者慣用手上是否有煙硝、血跡以及槍上是否有指紋判定。

據《ETtoday》報導，高大成也透露，黃芳彥避居美國期間，他和黃芳彥陸續有聯絡，高大成去美西時，2人也曾多次碰面甚至一起出遊。高大成說，黃芳彥前一陣子曾經與他的哥哥高欽澤抱怨，「因為美國新冠肺炎疫情嚴重，不能出門」，聽起來心情有點鬱悶，言談之間卻沒有透露有輕生想不開的意圖。

前第一家庭御醫、扁家親信黃芳彥，捲入國務機要費2.8億疑案，在關鍵時刻走避美國，一逃就是12年。28日死訊傳出第一時間，胞弟黃重彥的說法是陳屍車上，管理員發現時有酒和安眠藥，懷疑是吃了安眠藥要出門，藥效發作，車還沒開出門就斷氣。但一大早美國加州橘郡官方法醫的相驗報告，卻又指出，死因是槍傷，沒有他殺嫌疑。弟弟黃重彥認為，黃芳彥完全沒有輕生跡象，一度懷疑哥哥可能「被輕生」。

(中時新聞網)