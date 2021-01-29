蛙蛙文創口罩收錢不出貨 被害民眾淚求退款 公司代表承諾協調。（吳康瑋攝）

蛙蛙文創日前向各大公司職福會及民眾推銷團購「醫療級口罩」，但收款後卻遲延交貨，也不願退款，至少上千位民眾受害，北市法務局29日召開首場調解會，受害人淚訴，自己團購金額近十萬元，現在只希望能退款，根本不想要口罩，並要求人保、物保，不然退錢跳票也沒用，公司代表副理梁弘正則回應會與公司協調。

法務局指出，首場消費爭議協調會，共有70名人申請，實際到場僅61位，最後調解成立有43位，其中有39位退款、4位出貨，不成立18位，調解成立約7成；市府至今已受理1033案，消保官也數度請業者出面說明，並要求加速出貨、退款期程及提供合理處理方案等。

法務局表示，首場調解登記出席的70名消費者中，總爭議金額為324萬餘元，平均每名消費者訂購金額約4.6萬元，後續將儘速依消費者申請案件進度，分批召開10場大型調解會，目前已排定第2、3場會議日期分別為2月5日下午2點、2月8日上午9點。

代表蛙蛙文創出席調解會的副理梁弘正表示，公司沒有交貨給消費者是事實，現在也在逐步處理中，他今天代表公司出面與消費者解決問題，不希望受到不相干人帶入情緒的話語，來侮辱代表；市議員陳怡君則質疑欠款的蛙蛙公司，竟還提告受害者，令人心寒。

現場有部分民眾接受退款方案，但由於蛙蛙文創坦承目前沒錢沒現金，但絕對請高層協調，務必盡快完成退費，但受害民眾則提出要求「人保」「物保」不然退錢跳票也沒用，梁弘正則聲稱回去與公司高層協調，沒有直接給予回覆，此舉也引發民眾擔憂。

法務局則強調，今日調解成立者，法務局要求當場協助製作調解書，將和解內容記載在調解書中，送交法院核定後，與民事確定判決有同一效力，消費者即取得執行名義，日後業者不履約出貨或退款，消費者不必再打官司，可直接聲請法院強制執行，減省訴訟成本。

(中時 )