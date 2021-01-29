後疫情時代新型態線上服務時代來臨，國發會「數位服務個人化平臺MyData」，邀臺網公司之TWID身分識別中心，將其深耕金融之認證機制納入，擴大服務面向，增加晶片金融卡、硬體或軟體金融憑證身分驗證方式，完成驗證後可獲取與自然人憑證、TW FidO或健保卡同等級存放於各政府機關的個人化資料。

臺網公司表示，MyData納入TWID身分識別中心晶片金融卡、硬體或軟體金融憑證，其中，晶片金融卡及硬體金融憑證安全等級與自然人憑證及TW FidO相當，軟體憑證則與健保卡等級相當。晶片金融卡係串接台灣票據交換所合作21家公民營銀行所發行；硬體或軟體金融憑證則是網路銀行或證券戶所使用，兩者皆為民眾經過嚴謹審核流程申辦銀行帳戶或證券開戶所獲得。

MyData初期需使用自然人憑證或TW FidO方可取得的戶政資料（個人戶籍、戶政國民身分資料、親屬關係），恰是申辦多項金融服務的必要資料；如今納入晶片金融卡、硬體或軟體金融憑證，對民眾而言，將更有感於藉MyData申辦金融服務的效率與便利性。

隨民眾免臨櫃需求大幅增加，跨機構、跨市場應用「資料共享」趨勢及跨領域應用身分識別機制，將逐漸改變大家生活型態。臺網公司表示，介接Mydata平台的銀行反應良好，銀行端得以確保辦卡人身分資料，辦卡過程更便利、有效率；國發會今年也將擴大讓證券、期貨、保險等金融機構及周邊單位介接，於金管會核准後亦可提供線上投保、線上理賠、資產整合查詢等服務。

臺網公司之TWID身分識別中心2016年成立，為國內數位身分識別需求提供安全服務及跨平台資料共享機制，是金融科技發展所需重要數位基礎建設。

臺網公司維持資訊安全及個人資料保護管理品質，自2007年起陸續取得ISO 27001（資通安全管理系統）、BSI 10012（個人資料管理系統）證書，2020年取得ISO 27701（隱私資訊管理）與ISO 20000（資訊服務管理）認證，亦獲BSI頒發「資安品質精銳獎」，在資訊安全及個資隱私管理上表現卓越。

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