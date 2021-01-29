知本溼地光電案爭議，卡大地布部落認為台東市公所召集的諮商同意投票有諸多瑕疵，經濟部卻仍核發籌設許可，侵害部落意願與自主性，向台北高等行政法院聲請停止執行獲准。經濟部及得標廠商盛力能源不服抗告，最高行政法院認為原處分並非明顯違法，也未對部落造成難於回復損害，今（29日）廢棄原裁定，逆轉駁回部落聲請。

駁回裁定理由指出，就算盛力能源取得籌設許可，仍須另檢附工程計畫書、發電廠廠址土地完成變更或容許使用證明文件、發電廠廠址土地使用同意證明等文件，向經濟部申請核發工作許可證，才能開始施工，因此，核准籌設許可處分難認對部落有難於回復的損害。

此外，盛力能源申請由台東市公所代行召集部落會議，並投票通過發展太陽能專區，形式上確實有踐行《再生能源發展條例》、《原住民族基本法》規定的程序，核准籌設許可的處分並無明顯違法或瑕疵，實體部分仍待本案訴訟釐清，故認定不符停止執行要件。

知本溼地是卡大地布部落的傳統領域，台東縣政府1985年選定此地開發「知本綜合遊樂區」，預計興建「台灣迪士尼樂園」，卻因土地、財務糾紛陷入纏訟，遲遲沒有下文。2016年底，縣府改變計畫要興建棒壘球場，2017年則因應中央推行的綠能政策，打算發展太陽能專區，2019年6月1日舉辦諮商同意會議投票，卡大地布部落以187票贊成、173票反對通過。

盛力能源股份有限公司得標後，今年2月向經濟部申請籌設許可獲准，接續申請用地變更和施工許可，部落認為諮商同意程序是一場不公平的會議，提起「決議無效」訴訟，但廠商未停下腳步，只好聲請停止執行。

(中時 )