法務部行政執行署及全國13分署為落實政府防疫政策，對於防疫裁罰案件，28日實施「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，全國13分署辦理同步現場強力執行，兵分62處所現場執行，對於違反防疫規定拒繳罰鍰的違規者強制執行，包括查封土地10筆、建物5間、汽車4輛、機車1部、限制出境24人，展現政府執法的態度與決心。

行政執行署表示，專案實施期間，對義務人屬外籍人士或台商返台及有多次入出境人士，移送金額逾10萬元的案件且符合限制出境要件者，依法予以限制出境，以免藉由出境逃避繳納罰鍰；對本國人案件，積極調查義務人的各項財產資料，執行義務人的存款、股票、薪資財產等，並到義務人住居所在地現場執行，包括查封動產及不動產等。必要時亦會限制出境或向法院聲請拘提、管收，以伸張政府公權力，展現全面落實防疫政策的決心。

各分署強力執行下，成果豐碩；台北分署執行1位美籍義務人，原本是美語補習班老師，因違反居家檢疫規定遭裁罰20萬元，執行人員到他家中積極勸說，並分析利害關係，終促使其辦理分期繳納；士林分署執行周姓義務人，自國外入境後，違反居家檢疫規定到涮涮鍋用餐，遭裁罰10萬未繳，當執行人員27日到現場查封房屋，立即繳清欠款；新竹分署執行1件去年10月自美搭機返台年僅23歲女子，因違反居家檢疫規定遭裁罰10萬元，執行人員在現場訪查時會晤她的父親，家人聽聞此事後立即代為繳清；高雄分署執行1位林姓義務人，違反居家檢疫規定，凌晨5點跑到餐廳和友人聚餐，遭裁罰15萬未繳，執行人員直接將他的車子查扣、拖回；花蓮分署對1位去年9月間自澳門返台的江姓民眾，因違反居家檢疫規定遭裁罰10萬元，已對其祭出限制出境及出海處分，將向法院聲請拘提。

行政執行署呼籲，違反居家隔離、居家檢疫而遭裁罰的民眾，切勿心存僥倖，應主動繳清罰款，以免遭受強制執行，徒增額外的執行費用，也為自己帶來不便。

(中時 )