永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產化疫情為轉機，2020年中台灣績效再創新高，穩坐「房仲第一品牌」！不僅新開了30間加盟店，帶動區域營業店站上250店大關，店數市佔更是直逼4成，帶動總成交金額突破1,100億元，較2019年成長35%，是永慶加盟三品牌總成交金額最高的區域。

值得關注的是，永慶加盟三品牌中台灣對品牌形象和優質服務已經形成共識，願意付出心血、用心維繫，擁有超強凝聚力和向心力，此舉也吸引許多有志深耕房仲業的菁英們，去年增加近1千位經紀人，且過去3年加盟創業的店數，累積已超過80店。

加盟創業 拿回人生主導權、再創事業高峰

以信義房屋夥伴前來創業的加盟店為例，2020年單店平均業績達3,300萬元，聯賣率也突破3成。值得一提的是，獲得「店總業績傑出獎」的永慶不動產台中勤美園道加盟店，去年店總業績突破7,600萬元，聯賣業績更高達1,800萬元，儼然已成為中台灣指標店。

曾是信義房屋績優店長的吳泓諭，為了陪孩子長大，選擇加盟創業永慶不動產！他看中的是品牌力、系統平台和聯賣制度，開業首年即創下3千萬元的好成績，現在擁有2間加盟店。吳泓諭店東開心地說，以前工時長達15小時，加盟永慶不動產後，行程由自己掌握，每天工作6-8小時，薪資報酬卻是翻倍，重點是達到陪伴小孩的目的，贏回人生的主導權。

同樣選擇加盟房仲第一品牌的前信義房屋資深店長陳俊元，為了挑戰更大的事業舞台，在2019年底成立永慶不動產台中松竹旱溪加盟店，沒幾個月就遇上新冠疫情，但依舊以5,400萬元業績獲頒「2020年全國店總業績傑出獎」肯定。陳俊元店東指出，加盟總部提供整合了聯賣、APP工具和系統平台的功能，幫了大忙！去年店內業績有3成來自聯賣，單單聯賣業績就高達1,600萬元！

追隨陳俊元店東加入永慶不動產台中松竹旱溪加盟店的林軍豪，去年個人業績突破1,300萬元，獲得「2020年個人業績-風雲經紀人獎」的殊榮。他坦言，之前要離開有底薪的信義房屋，也是考慮再三，畢竟過去一直被灌輸「加盟體系沒有聯賣、沒有夥伴關係，只會搶客戶！」但這些疑慮在加入後全部破除。因為深度聯賣幫他帶進大量業績，還有機會挑戰土地、廠辦買賣，業績來源更多元，選對加盟品牌和合作夥伴，就成功一半！

永慶不動產台中勤美園道加盟店不僅獲頒「店總業績傑出獎」，熱心公益的吳泓諭店東，更是永慶慈善基金會的公益顧問。 (圖/永慶房產集團提供)

女力崛起 最強創業平台成就不凡

來自群義房屋的永慶不動產七期河南市政加盟店店東楊金玫，戰功彪炳，曾改寫群義房屋成立以來單筆成交金額的新高紀錄！為了再創事業高峰，她與先生2018年底加入永慶不動產。2020年就以近9千萬元的店總業績贏得「2020年全國店總業績卓越獎」的肯定，她個人也以年度業績1千萬贏得「個人風雲獎」。

楊金玫開心地說「當初決定創業時，唯一只考慮永慶不動產，因為品牌力和經紀人素質備受肯定，也重視客戶服務及夥伴專業能力的養成，更重要的是，加盟總部願意投入資源，帶領加盟店不斷升級。」

同樣是房仲業少見的女力，徐蘋希進中信房屋第二年就拿下中區業績第二名、更多次贏得「百萬經紀人」彩帶，現任永慶不動產台中福星加盟店店長的她，2020年帶領全店夥伴創造5,500萬元業績，贏得「全國店總業績傑出獎」的肯定！問到好績效的原因，徐蘋希坦言，跨店、跨區域、更跨品牌的深度聯賣，真的幫助很大，連續2年聯賣都帶來近1千萬元的業績！

徐蘋希補充，在加盟總部帶領下，我們一步步提升人員素質，搭配上整合聯賣和眾多作業功能的《行動智能APP》，反而成為2020年的決勝點，因為透過手機就能帶看和服務客戶，大幅降低疫情衝擊，業績表現較其他同業穩健許多。另一方面，永慶不動產的品牌力，也讓招募人才變得簡單，加上總部提供的線上課程，以及聯賣和數位工具加快成交速度，讓新人快速上手、有業績，團隊人數得以擴展，讓我們堅定今年開出第2店的計畫，提供更寬廣的舞台給夥伴，共創事業高峰。

永慶不動產台中松竹旱溪加盟店靠著聯賣、APP工具和系統平台，以5,400萬業績獲得「店總業績傑出獎」。 (圖/永慶房產集團提供)

(中時新聞網)