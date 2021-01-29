大台中不動產開發公會理事長王至亮呼籲，政府不要再打房了，請給建築業多一點愛的抱抱。（盧金足攝）

中央打炒房，衝撃建築業正規軍，大台中不動產開發公會29日表示，將積極向不動產全國聯合會請求發起「建築發展國是會議」，與產、官、學及消費者共同合作討論建築環境與經營的發展，替業界向中央請命，期盼能真正改善現有的困境。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，中央政府對房地產打房，從「違法紅單交易」、「央行信用管制措施」、「金管會銀行管制」、「實價登陸2.0」、「LTV法風險權數新制」、「房地合一」等。

建築業大嘆，房地產成本被高漲的工資與地價墊高，所謂「健全房市」的措施，不但無法遏止高房價，讓原本辛苦經營的中小型建商雪上加霜，造成紛紛關門大吉的窘境。

王至亮說，缺工嚴重，全台合法移工76萬多人，建築業僅占約4千多人，一般建案至今尚未開放，公會不斷向政府喊話呼籲，卻至今未果。

此外，建築業稅負成本過高，部分不合理的稅制連帶增加營運成本，呼籲政府稅負上做通盤的檢討和改進。

大台中不動產開發公會強調，將向不動產全國聯合會請求發起「建築發展國是會議」，與產、官、學及消費者共同合作討論建築環境與經營的發展，替業界向中央請命，期盼能真正改善現有的困境。

「拜托政府不要再打房了，請給建築業多一點愛的抱抱」，王至亮說，2021年預估會是動盪的一年，建築業是經濟的火車頭，是國家財政繳稅大戶，也是溫暖家庭的營造者。

取之於社會，用之於社會，建築業表示，背負社會使命感和理想，面對後疫情時代的經濟動盪，政府與建築業已經沒有敵對的空間，產官兩方應通力合作健全房市，齊心面對2021年未知的挑戰，才是福國利民之道。

(中時 )