除夕圍爐必吃「長年菜」，象徵延年益壽，奇美醫學中心藥劑部藥師邱婉君提醒，長期有心血管疾病且正在服用抗凝血劑香豆素(Warfarin)者，除了大魚大肉要適量，就算吃蔬菜也千萬別過量！

她分享，過去曾有一位阿嬤因心房顫動，醫師開立抗凝血劑香豆素長期使用，在規律服藥與定期回診抽血狀況下，病況與藥物血中濃度一直保持穩定，但某次過完年回診，卻發現抽血數值異常，細問才知過年期間，阿嬤見滿桌剩菜捨不得丟而慢慢吃，長年菜(芥菜)、萵苣等菜湯因此導致抽血結果異常，經飲食習慣調整後，藥物血中濃度才趨於穩定。

許多心房顫動或曾有肺栓塞、深層靜脈栓塞者會服用抗凝血劑香豆素，其實是一種維生素K抑制劑，能藉由抑制體內維生素K作用，達到延長血液凝固時間效果，因此可預防血栓產生。但年菜常見深綠色蔬菜，例如長年菜(芥菜)、白花椰菜、綠花椰菜、青江菜、芥藍菜、菠菜、萵苣、綠蘆筍等，富含豐富維生素K，這些年菜吃多了可能會抵銷抗凝血劑的效果，導致藥效降低，造成中風風險增加。

此外，火鍋常見當歸、丹參等含有活血功效的中藥材，則是可能會加強藥物抗凝血作用，導致出血風險增加。

邱婉君說，雖然這些美味年菜可能與藥物產生交互作用影響藥效，但也不須刻意避開完全不吃，只要保持份量適當，維持穩定飲食習慣，不要吃過多即可，大過年的還是可以淺嘗「長年菜」，但若出現疑中風症狀，例如臉歪嘴斜、意識不清、單側手腳麻木等，或有出血症狀，例如不明原因瘀血、尿中有血、牙齦出血等，建議盡快回診。

(中時 )