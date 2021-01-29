外電報導拜登政府計劃與我台灣產業高層視訊，商討增援美國車用晶片一事。經濟部今天證實，將於下週五（2／5）上午舉行第一場台美產業視訊會議，以半導體產業為主，主題為「台美供應鏈重組」。至於近期車用晶片缺貨問題，會請美方支持。但沒有所謂交換晶片說法。

據了解，出席這場台美產業合作會議的業者有台積電，聯電等，許多半導體大廠都會赴會。至於兩邊出席官員，我方除了經濟部長王美花外，也會有其他部會參與。但經濟部強調，目前台美雙方官員名單尚未確認，都在邀約中，待確認後才能向大家報告。

外媒報導，拜登政府官員計畫下週與台灣政府與相關產業高層臨時會，向台積電等業者要求增加對美國汽車製造商晶片供應。經濟部對此證實，會在台北時間2月5上午，以視訊方式舉行這場產業視訊會議。

經濟部指出，部長王美花將出席，幫忙看看美國投資與供應有哪些商機，以促進台美產業鏈的更緊密合作。參加產業溝通的都是台美雙方業者，也不限於半導體，會包括其他產業部門。

對美方會提出增產車用晶片需求，經濟部說，去年底台美經濟繁榮經濟夥伴對話後，兩邊有7個工作小組一直在交換意見，這場半導體產業視訊就是端出來的第一場，當時談還沒有所謂車用晶片缺貨問題，設定的主題就是「台美供應鏈重組」。

後來全球爆發晶片缺貨問題，了解美方勢必會提出，經濟部認為，作為國際社會一份子的立場上，只要有助於產業共榮發展，台灣政府都願意提供必要協助。

對於外界希望可以「晶片換疫苗」，經濟部則說，我們目標就是在最短時間內，全力取得合適的疫苗，這會請美方提供協助。不過，疫苗是關乎國人健康的重大議題，沒有交換問題，也不應該相提並論。

首場台美產業合作以半導體為主，經濟部表示，之後還會有電動車、5G、防疫產品等場次，陸續會規劃，希望是推一系列合作出來。

(中時 )