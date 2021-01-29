中華籃協選訓委員會29日正式挑出14名培訓球員名單，其中光是本季拿下開季20連勝的台啤就有5人入選，這14人都經過詢問過參賽意願之後挑出，將於2月中旬搭機從香港轉機前往卡達杜哈參加亞洲盃男籃資格賽第3階段賽事，尋求拿下今年8月在印尼雅加達舉行的亞洲盃男籃賽門票。

以下是中華籃協公布的新聞稿：「本會今日召開男籃選訓委員會議，確定30日起開訓的亞洲盃資格賽第3階段中華男籃集訓名單，經聯繫SBL五隊球員參賽意願後，共計有14位球員投入本次集訓，備戰2月份在卡達杜哈舉行的4場賽事。

原定在日本東京舉行的亞洲盃資格賽第3階段賽程，因日本疫情嚴重更改比賽地點至卡達進行，中華隊將於30日起假新北市晧宇國際亞洲區培訓中心展開賽前作業，經教練團近日聯繫SBL各隊球員參賽意願後，共計有14位球員加入培訓隊，本階段資格賽中華隊將進行4場比賽，2月18日出戰中國、2月19日出戰馬來西亞、2月21日迎戰日本、2月22日再度遭遇中國。

本次比賽中華男籃隊由外籍教練帕克(C.PARKER)領軍，搭配執行教練鄭志龍、教練許皓程，桑茂森、陳忠強、楊哲宜三位教練將以訓練員身分在集訓期間協助訓練，培訓球員名單如下：吳家駿(璞園)、盧峻翔(璞園)、林任鴻(九太)、吳曉謹(九太)、李漢昇(九太)、吳宏興(九太)、呂濟而(裕隆)、李啟瑋(台啤)、黃泓瀚(台啤)、黃聰翰(台啤)、范士恩(台啤)、陳兆豪(台啤)、陳昱瑞(臺銀)、蘇士軒(臺銀)。

因目前全球新冠肺炎疫情仍未獲控制，主辦城市卡達杜哈也屬高風險地區，本階段亞洲盃資格賽參賽作業本會將嚴格遵守防疫指揮中心與教育部體育署之各項規定，避免進出「泡泡模式」以外之區域，確保職隊員身體健康及出賽安全性，返國後遵照我國政府防疫規定進行檢疫隔離外，也會安排合格場地讓球員維持正常訓練，迎接本屆SBL剩餘比賽。」

(中時 )