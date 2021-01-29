桃園市一名17歲女高中生小芳（化名）前年7月搭公車時，遭到座位後方一名菲律賓籍男子從座位縫隙伸手摸臀部，她轉頭時發現對方還不斷竊笑，最後忍無可忍告訴司機，沒想到該公車下一站就是「中壢分局」，司機馬上將男子載到警局門口報案；法院事後依性騷擾防治法判處該男拘役58天。

判決書指出，小芳與朋友在2019年7月6日在中壢區搭上公車，當時因為乘客眾多，前端的座位皆已滿，她與朋友坐在倒數第2排的座位，而5分鐘之後，一名菲律賓籍的男子與其友人坐在最後一排座位；她在搭車過程發現有東西一直觸碰到她的臀部，原本不以為意，但後來慢慢發現應該是雙手。

小芳發現遭人摸臀後，在公車上直接起身往後看，發現該菲籍男子身體往前傾，對方疑似從座椅縫隙伸手摸她的臀部，過程中還不斷與友人竊笑，她與友人認為對方態度囂張，馬上向前和司機求助；沒想到該公車下一個站點就是「中壢分局」，司機接獲投訴後馬上停車在警局門口，將男子趕至警局報案。

該男子在法庭上辯稱是拉安全帶時不慎碰到，沒有伸手碰觸小芳，但經過實際前往案發公車演練後，法官發現男子只要身體往前傾，確實可以從縫隙伸手碰到他人臀部，且安全帶、扣環的觸感也與手指不同，最後依「性騷擾防治法」判處該男拘役58天。可上訴。

(中時新聞網)