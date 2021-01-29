疫情升溫，各種防疫產品盡出，擁有台灣醫學環境博士、中國醫藥大學客座副教授林克謨，今（29）日發表病毒防疫最新利器「隨身型ActivTek空氣殺菌機」，標榜採用美國NASA技術研發，可產生光氫離子將病毒有效分解，達到殺菌的功效。

林克謨曾擔任台中縣環保局長，在他的推薦下，財團法人台中市大大人長期照護關懷協會去年2月率先使用，成為中部第一個運用此產品的非營利機構，以維護老人日間關懷據點的環境衛生，以及新冠病毒防疫措施。

大大人長期照護關懷協會理事長洪佳蓉指出，自從使用ActivTek PHI光氫化離子技術產品以來，室內空間的「老人味」全然消失殆盡，老人之間流感交叉傳染的情況也鮮少發生。

此外，光氫離子帶來清新的空氣，宛如將一座森林搬進室內空間，讓老人家感到無比舒適。連不孕症權威李茂盛婦產科醫院也採用這項尖端科技產品用於院內，保護來院的民眾及孕婦。

林克謨表示，他是在2012年於一次「室內空氣品質管理技術研討會」上，接觸由美國NASA技術研發的RGF高階氧化技術，確認它的確是殺菌抗疫的利器，並在七年前更進階引進美國ActivTek空氣殺菌機，成為醫療長照機構的好幫手。

最近針對新冠病毒疫情，林克謨和美國原廠又研發了隨身攜帶型空氣殺菌機，希望作為國人防疫的守護神。

林克謨指出，ActivTek RCI環境及空氣淨化系統的機轉原理，即「光能電位移轉－病毒分解技術」，可提供空氣和水淨化一個全新解決方案。

這種「光能電位移轉－病毒分解技術」，主要利用特殊波長紫外線燈管，照射稀有金屬塗裝的蜂巢裝置，生成五種友善的環境淨化因子：過氧化氫離子、氫氧自由基、超氧負離、氫氧化離子及臭氧負離子。

光氫化離子在激動狀態下主動出擊，可以將室內空氣中及物體表面的細菌、病毒，藉由電位移轉直接分解細菌細胞壁、病毒細胞膜，無法在宿主體內複製，達到瞬間的防疫效果。

林克謨表示，光氫化離子本來就存在於地球大氣層中，是自然界潔淨空氣的必要離子。

2006年堪薩斯州立大學測試RGF的高級氧化技術，結果鏈球菌在24小時內表面減少96.5％；大腸桿菌在24小時內表面減少98％；李斯特菌24小時內表面減少99.7％；諾羅病毒24小時內表面減少99.9％。

據了解，前美國總統歐巴馬訪問中國，下榻北京國際俱樂部飯店，總共包下258間客房，包括歐巴馬入住的總統套房，都裝有此設備。

他強調，「光能電位移轉－病毒分解技術」是相當先進的技術，優於現有市場上傳統濾網式空氣淨器；屬於主動出擊殲滅病毒、無耗材、節能的空氣淨化系統。

面對疫情持續延燒，洪佳蓉在林克謨的推薦下，與原廠合作從美國引進ActivTek小型光氫化離子元件，在台組裝生產隨身攜帶型光能空氣淨化機。標榜可以隨身攜帶或放置於車內，也適用於10坪以內的空間或會議室，作為個人防護病毒的新利器。

(工商 )