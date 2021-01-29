女星安以軒（本名吳玟靜）和澳門得晉集團CEO陳榮煉結婚，育有一對寶貝兒女「66」和「娃寶」，因疫情關係一家四口分隔台灣、澳門兩地；近日安以軒老公太想他們，她便帶著兒女準備飛澳門團聚，在收拾行李時兒子調皮一舉動，讓她忍不住笑說「不用買機票啦」，畫面曝光也萌翻大票粉絲。

安以軒今（29）日在臉書更新動態，表示自己在整理行李，準備帶著兒女飛澳門和老公團聚，且提到要帶兩個寶貝在酒店隔離14天，可能是她「行李生涯遇到最大的挑戰」；她也PO出收行李時的有趣畫面，被兒子的調皮搗蛋打敗。

安以軒收拾行李時兒子調皮一舉動，讓她忍不住笑說「不用買機票啦」，畫面曝光也萌翻大票粉絲。(圖/ 摘自安以軒臉書)

影片中看到66躲在其中一個行李箱，還不時地往外探頭，安以軒不禁笑說，「66，你要去哪裡？澳門嗎」，66用超可愛的笑容回應，接著繼續在行李箱裡蹲下起立，這畫面也讓安以軒笑說，「以後你就放行李艙就好了，不用買一個位子了」。

不少網友也被66的行為萌暈，笑說「66真的好可愛」、「太可愛了啦！居然跑進行李箱裡」、「66很會替拔拔麻麻省錢」。

安以軒臉書全文：

2021第一次出遠門，就是因為他們的拔拔太想太想雙寶～所以強烈請求麻麻帶66 &娃寶兄妹回澳門！！帶雙寶酒店隔離 14 天是我行李生涯遇到最大的挑戰！

正忙著收拾東西，66突然安靜地～不～見～了！當麻麻的都懂，當寶貝們很安靜的時候…多半就是在搗蛋了，找半天66在哪裡？寶貝6還會替麻麻省錢～行李箱分娃寶一半好不好？這樣就都不用買機票啦！總共7 大箱子的行李，最不能忘記的就是這件。

(中時新聞網)