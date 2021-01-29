因為疫情目前國內旅遊正夯，未來則將面對國際觀光市場激烈競爭，台東地區業者為了有更多元、具創意之行銷策略與作為，29日上午由台東中小企業協會新任理事長陳湧貿，率行政團隊副理事長翁代吉、秘書長薛煒立等一行人北上拜訪中華民國全國中小企業總會，陳湧貿表達自己有信心帶領新團隊來帶動台東整體觀光經濟發展的使命。

陳湧貿指出，「台東縣中小企業相較都會城市資源相對匱乏，此次北上拜訪總會，除展現上任後為台東企協會員服務的決心，更有帶動台東整體觀光經濟發展的使命，非常感謝總會李育成理事長及行政團隊給予的指導，2021年台東企協全體團隊必定更加用心加強服務，讓會員有感、大眾有感」。

李育家則表示，「非常高興陳理事長率隊北上，看到這堅強的陣容及陳理事長服務的熱忱，總會實感欣慰，台東長期有資源分配不均的問題，未來總會也會全力給予台東企協支持及輔導。同時期待與更多地方資源互相交流進而達到跨域跨界整合，為台灣再創中小企業奇蹟！」

台東企協表示，為了台東的永續發展，必須以總體的觀點，透過整體規劃的方法，整合現有各項建設，以提供觀光遊憩及服務設施。

(工商 )