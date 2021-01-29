立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽30日將在台灣體大拳擊館隆重登場，共有來自19個俱樂部的68位拳手共襄盛舉，為我國拳擊職業化鳴槍起步。其中來自鐵拳俱樂部、身材面貌姣好的模特兒陳怡帆將對決媽媽拳手徐詩賢，則是另一嬌點。

「現在偶而走秀也不累，體能變好了，」練拳兩年，體能、體態都明顯進步的陳怡帆驕傲的說：「而且一般人看我，都說比實際年齡輕了十歲。」

立勝盃29日舉辦賽前記者會及選手過磅，中華拳擊總會理事長王中原和威爾力斯公司董事長顏榕共同出席，並邀請台體大校長林華韋、前體育署長彭臺臨、中華民國拳擊協會裁判長蔡金順、國家教練傅志群及奧運培訓國手賴主恩等人為賽事作歷史見證。

牙醫拳手張哲倫過磅。（威爾力斯提供）

顏榕透露，立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽將進行4場比賽，除30日的創業代表作外，另3場比賽將分別在4月23及24日、8月20及21日，以及年底12月24及25日推出的總決賽。「其中壓軸的聖誕節大戰將仿照國外拳賽，將選在台中的飯店大廳舉行，並發售門票。」

威爾力斯公司創辦人、也是前體育署副署長彭臺臨指出，立勝盃全國拳擊俱樂部聯賽是國內首次有企業冠名的拳擊賽，意義深遠，且拳擊賽事成本低，效益大，也是全球最賺錢的運動產業，例如亞洲收入最高的運動員即是菲律賓拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）。「我們可以透過俱樂部拳擊賽帶動學校的拳擊運動，並跟國際接軌，為了普及拳擊運動，這條路一定要走。」

立勝盃從30日上午9時30分起預訂將進行34場比賽，其中最受矚目的包括108年全運會91公斤級金牌、「成吉思汗」原住民拳王絲帝爾，迎戰「造新星」張智鈞。牙醫師張哲倫也代表「鐵拳」與「悍將泰拳」林書瑋對打。被視為「史詩對決」的重頭戲，則是「史壯健身」江凱傑與「拳士瘋」黃文祺兩位館長親自過招。

(中時 )