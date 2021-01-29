10度低溫+陰雨綿綿 戴立綱：天氣像女人心！？

今(29日)受到大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，中央氣象局表示，今晚到明晨受到冷氣團及輻射冷卻影響，清晨天氣寒冷，台南以北及宜蘭低溫預估只有11至14度，要注意空曠及山區平地可能出現10度以下低溫，此外，明起白天各地漸漸回溫，好天氣一路到下周一，除了下周二北部迎風面有短暫性陣雨外，天氣大致晴朗。

氣象局今下午針對9縣市發布低溫特報，表示今晚至明晨新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣，要留意10度以下低溫，不過明白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地陸續回溫，北部及東半部高溫約20度以上；中南部仍約23至24度，天氣上各地大多為多雲到晴。

這樣舒適宜人的天氣將會從明日一路持續到下周一，僅東半部地區有局部短暫雨；不過到了下周二，由於東北季風增強，讓北部及東北部氣溫些微下降，中南部日夜溫差大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，氣象局表示，明白天起大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風面，擴散條件變差，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為橘色提醒等級，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級，天氣達人彭啟明則提醒，周末越往南空氣品質越差，中南部的民眾外出要多加注意。

(中時新聞網)