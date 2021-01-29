前新光醫院副院長黃芳彥因涉入前總統陳水扁國務機要費案，潛逃美國13年，如今驚傳輕生，陳屍一家商場後方停車場自家車內，是「被自殺」或「被加工自殺」，外界諸多揣測。與黃芳彥熟悉的法醫高大成表示，如果黃芳彥真的是「舉槍自盡」，依照他是右撇子來看，子彈應該右進左出。網友紛扮起柯南舉前總統陳水扁319槍擊案為例，指要先驗黃芳彥自盡的的子彈是銅彈還是鉛彈；也有人認為不可能是自殺，因他是醫師，有很多選擇可以讓自己不痛苦。

美國南加州橙縣法醫所驗屍官驗屍完成，證實黃芳彥黃芳彥持槍自盡，頭部中彈身亡，而非服藥過量致死。

高大成接受《東森新聞雲》專訪時指出，黃芳彥到底是否為自殺或被自殺，可以根據槍上是否有黃芳彥的指紋、慣用手是否有煙硝、血跡，以及遺體發現地點，都可作判斷依據。如果黃芳彥真的是「舉槍自盡」，依照他是右撇子來看，子彈應該右進左出，且自殺者的彈道通常會由下而上。而且死者陳屍在家中或家中車庫，雖然都有他殺可能，但在房外車上被發現，可以推論自殺的機率較高。

網友表示，「要先驗黃芳彥舉槍自盡的的子彈是銅彈還是鉛彈，是改造手槍還是制式手槍？

要不然阿扁都能躲過子彈繞了一圈，子彈在總統身上，卻只有擦傷，面速力達母抹一抹就好了。」、「被滅口？可是滅他口對誰有利？」、「不可能是自殺啦，有錢又逃亡到美國，生活比很多人都享受，而且他是醫師，有很多選擇可以不痛苦，或者是去歐洲安樂死，在美國自己Bang自己，真的疑點重重。」

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