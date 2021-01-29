「新北市都市更新106重建專案計畫」第2個申請案件於110年1月29日新北市都市更新及爭議處理審議會第19次會議審議通過，搭乘審議特快車，行政作業工作天僅經37日。

該案於109年5月5日申請事業計畫，面積3354.28平方公尺，鄰近菜寮捷運站，深具發展性，坐落於泉州街、中正南路250巷所圍街廓中，亦位於「臺北縣板橋、永和及三重都市更新地區（館前西路、南雅東路口西南側等十九處）劃定案」之更新地區。

雖位居核心地段，惟範圍內多為1、2層樓低矮建物，土地低度利用，且環境髒亂窳陋，本次透過更新活化土地再利用，預計新建1棟地上24層、地下4層鋼筋混凝土造住宅大樓，經由整體規劃，臨路部分退縮作為2至4公尺人行步道，創造整體友善步行環境，並搭配植栽配置、綠地設計等方式打造都市綠美化空間。

該案經109年8月6日起取得適用資格後，僅花費約1個月即通過審議，大幅縮短案件進程，新北市政府都市更新處處長張壽文亦表示，市府自109年6月30日推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，致力於協助全體地主同意且案情零爭議、採協議合建方式實施之都市更新案件快速通關，翻新危險老舊建物，使新北市民共享更新後整體效益。

(中時 )