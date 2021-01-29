農曆春節將到，又是過年添購冬衣、新年行頭時刻，汐止遠雄廣場2月5日至2月12日推出「歲末酬賓」檔期，滿3,000送300，集雅社及富士按摩椅滿萬送千，宜得利家居滿5,000送500，令人期待的是「新春對對碰」2月12日至2月16日，不用漏夜排隊，滿額即可抽紅包，人人有獎！獎項包含現金紅包600~8,000元、燦星旅遊套裝行程、悅來大飯店住宿券、花蓮海洋公園雙人套票、悅來咖啡兌換券、會員點數最高6,000點、新春品牌驚喜獎等多項好禮。

氣象預料未來還有霸王級寒流報到，各式保暖商品紛紛熱賣，汐止遠雄廣場瞄準抗寒商機，「總經理報好康」新春激推JUN MEN、鬼洗、百諾禮士、LACHELN等眾多知名品牌服飾享2折起優惠；刷4大銀行信用卡可享現金禮券200元，會員日2月19日至2月20日，消費點數最高5倍送，還可兌換來店禮「瑞奇熊長直傘」，精打細算省荷包，值得消費者前往挑選。

除了購物優惠，汐止遠雄廣場內外防疫升級，包括入店紅外線感測儀自動量體溫、戴口罩、環境加強消毒、美食街安心隔座用餐空間，持續打造消費者年前安全購物、用餐的「安心賣場」。今年因為疫情全民留在國內過年，帶動各餐廳年夜飯訂位提前額滿，外帶年菜業績也成長5成，為了讓更多人能好好辦年貨且一站購足，2月9日至2月15日延長營業至22時，2月11日除夕營業至17時、餐廳營業至20時30分，2月12日初一超市10時起營業。

雖然國內疫情稍稍緊張，但汐止遠雄廣場溫昆庭總經理表示，看準餐飲帶來的人潮，因此預估今年業績成長動能之一就是餐飲，包括北村豆腐家、幸福家、斑鳩的窩、王品12MINI已在過年前擴大改裝完成，對整體人潮及錢潮帶來助益，今年全年業績目標估年增10％。另外開設我就是王文創空間，打造全齡共學體驗，新春期間初一至初五，有許多手作DIY活動，讓親子家庭喜氣洋洋迎新春。更多訊息請至iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。

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