近年來大陸最大半導體騙局的武漢弘芯，因爆出嚴重財務問題，目前已被大陸地方政府接管。由於曾延攬台積電前共同營運長蔣尚義擔任該公司執行長，加上該公司於2019年引進ASML的EUV光刻機台，一度被視為大陸半導體先進製程的希望之一，而蔣尚義如何取得EUV光刻機台，又被拿去抵押換錢的過程，也由陸媒曝光。

大陸科技媒體《36氪》報導，對大陸而言得來不易的光刻機，武漢弘芯竟在拿到後僅僅一個月的時間，就把它抵押換錢，這讓當時的新聘來執行長、業界泰斗蔣尚義感到「很不對勁」。因為自2018年起，美方多次遊說荷蘭政府，希望不要允許艾司摩爾（ASML）將高端光刻機出口大陸，致使大陸晶片廠商「有錢也買不到」。

該報導深入調查後發現，2019年12月22日光刻機入廠時，武漢弘芯如獲至寶，並為此舉辦進場儀式，火紅背板上寫著「弘芯報國，圓夢中華」，合影的人群中，站著前台積電二把手蔣尚義。「弘芯有個蔣尚義，蔣爸帶了光刻機」，樁樁件件，都是大陸半導體界頂天的大事。

曾有弘芯人士詢問蔣尚義為何拿得到光刻機，蔣尚義回答，「我們在台積電時簽過幾百台，（ASML）上上下下哪一個不和我們熟？是看面子才願意賣給我們第1台。」

可是光靠臉面還不夠，該人士透露，由於ASML產能有限，對外供貨條件極為嚴苛，還會派出十幾人的團隊至客戶工廠實地考察，以「打分制」評判買家的技術藍圖、資金狀況等，最後，武漢弘芯還是依靠蔣尚義，才很快獲得接受考察的機會。2019年12月，弘芯獲得了一台全新的光刻機。

但讓蔣尚義意想不到的是，讓他費盡心力求來的光刻機，在入廠不到1個月後就被抵押進銀行。根據《天眼查》顯示，2020年1月20日，武漢弘芯將引進的ASML光刻機抵押給武漢農村商業銀行，以此貸款5.8億人民幣，在抵押信息一欄便寫著該光刻機「全新尚未使用」。

武漢弘芯團隊早期成員林雄表示，當時「蔣尚義開始覺得不對勁」。直到2020年6月，蔣尚義打算辭去董事及執行長的職位，與弘芯董事會已經決裂，而為了強留住蔣尚義，弘芯董事會露出了猙獰的嘴臉。

一位知情人士並補充，當時擔任弘芯董事長的李雪艷，為阻止蔣尚義離職，表明要發律師函起訴他，「要把蔣爸寫得很難聽，把弘芯所有的失敗都歸在蔣爸頭上。」因此，在百般阻撓下，蔣尚義不僅無法脫身，還一度成為弘芯對外示人的傀儡。直到蔣尚義正式離開武漢、返回美國居所後，他在接受南華早報採訪時曾說，「我在弘芯的經歷是一場噩夢。」

在蔣尚義宣布辭職一個月後，武漢地方政府的一紙文書，再將弘芯的爆雷慘況展露無遺，包括存在資金缺口、項目停滯、底下人員全無半導體從業背景等黑幕，也被稱為「千億晶片大騙局」。

(中時新聞網)