國內新冠肺炎疫情嚴峻，新北市議員金瑞龍日前爭取雙和醫院設置Youbike站，於今年1月初順利啟用。金瑞龍表示，疫情期間民眾擔憂密閉式空間群聚感染，如今雙和醫院Youbike站順利啟用，提供民眾通行新選擇，也可避免密閉空間的群聚感染疑慮。

金瑞龍說，去年8月提案並邀集交通局等單位共同會勘，儘管過程中有些困難，但與市府相當單位都一一克服，雙和醫院Youbike站順利於1月啟用，提供民眾前往雙和醫院不同的交通工具，同時也方便周圍民眾通行、休憩使用。

(中時 )