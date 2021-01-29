新冠肺炎疫情重創美國航空業者，美國航空（American Airlines）2020年慘虧89億美元，另西南航空（Southwest Airlines）大虧近31億美元，不過損失小於分析師預期。

美國航空公布，2020年第四季虧損22億美元，全年損失高達89億美元。扣除一次性項目後，第四季每股虧損3.86美元，小於市場預期的4.11美元。

此外，西南航空2020年第四季損失9.08億美元，年度虧損將近31億美元，寫下1972年來首度全年虧損紀錄。扣除一次性項目後，第四季每股虧損1.29美元，優於分析師預期的損失1.38美元。

疫情造成2020年航空旅遊停滯，為全球航空業者帶來前所未見的打擊。根據1月出爐的最新財報顯示，美國航空公司2020年虧損金額合計將近350億美元。

儘管美國已經開始施打疫苗，但近幾周消費者對航空旅遊的興趣轉趨冷淡。西南航空表示，美國確診案例和住院人數居高不下，1月和2月的訂位狀況低迷。

根據美國運輸安全管理局（TSA）數據顯示，本周通過機場安檢的旅客人數降至2020年6月以來新低水準。

1月是航空公司的傳統淡季，但是今年冬季的狀況格外疲弱。美國政府日前下令，所有航空公司的海外旅客在登機前必需檢附陰性檢測證明，進一步衝擊航空業者。

美國航空執行長帕克（Doug Parker）表示，2021年將是復甦的一年，但他也坦言，不知春燕何時會來。美國航空預估第一季營收年減65％。

美國航空業者獲得政府補助，讓數千名休無薪假的員工重返工作崗位。帕克表示，這筆補助將於3月底到期，但航空業者尚未看到需求回復。

(工商 )