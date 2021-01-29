復興區公所指出，已派里長協助拉上封鎖線，暫停人車進出，避免意外發生。（復興區公所提供／黃婉婷桃園傳真）

小心危險！桃園市災害應變中心29日監測資料指出，復興區光華地區2月4日恐有邊坡崩塌情事，面積約7.2公頃，恐讓道路面臨中斷，影響地區住戶達82戶。復興區公所已請里長協助拉上封鎖線，暫停人車進出，30日農委會水保局、市府水務局及公所人員也會前往現勘，研議後續預防準備。

根據災害應變中心簡訊指出，光華地區一處邊坡恐於2月4日發生崩塌，計畫面積達7.2公頃，，經協力監測廠商查詢後，發現可能崩塌點的座標為「北緯24.658432，東經121.392625」，恐造成道路中斷，影響嘎拉賀部落60戶約141人，及光華國小、光華派出所及22戶58人安全。

復興區公所秘書周星文表示，可能崩塌點位於光華地區的一處鄉道，為通往部落農地的要道，該處土質鬆動明顯，過往水保局已做過數次修復，此次雖傳出崩塌可能，但因後方並無民眾居住，沒有立即危害，不會要求居民遷村，現已請華陵里長陳榮光協助拉上封鎖線，禁止人車進出，也橫向聯繫廠商加強現場警示。

周星文指出，明日上午工務課將與水保處、水務局前往現勘，確認實際情況，共同研擬防範措施，避免民眾生命財產受到損害。

(中時 )