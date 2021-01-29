屏東縣潮州福安宮上月舉行「千人遷廟儀式」，經過1個半月的工程，廟體終於完成安座，下周將拆除工地圍籬還地於路。廟方29日分享千人拉廟及廟體安座過程的縮時影片，只見廟體逐步轉向，並一步步往西移動約40公尺，場面壯觀。

潮州福安宮前年重新整建宮廟建築，遭檢舉占用道路用地，經協調縣府決定將廟旁近300坪的土地承租給福安宮5年，讓廟體遷移至此，上月15日舉行「千人遷廟儀式」，1600人拿起8條繩子拉著超過1200公噸的廟體，一起幫土地公搬家。

福安宮廟體為鋼筋混凝土構造，筏式基礎，高約9公尺，面積23坪。整個過程除了廟體往西遷移約40公尺，還將廟體轉向，由原本坐南朝北方位轉為坐西朝東。經地基開挖後，以鋼構造固定廟體並用機械抬升、轉向，經1個半月時間，終於移到預定地點，順利安座。

福安宮安座後，可將原地歸還道路，寺廟也將進行內部裝潢及周邊公共空間等建設，預計明年正式啟用。至於原址有日本時期種植的榕樹及安置的神位，還有60年代興建的小祠，都將原地保留。

潮州鎮公所表示，福安宮道路圍籬下周拆除，新道路將畫設標線標誌，未來廟宇及原址的老榕樹、小祠也會營造地方文化亮點，作為潮州小旅行的導覽景點，讓文化保存與觀光結合。

(中時 )