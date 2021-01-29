5名遊客28日到小琉球玩SUP立槳，因潮汐被帶到海上漂流失蹤，海巡人員接獲報案後出動巡邏艇前往救援，順利救回5人。（海巡署第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

5名遊客28日到小琉球玩SUP立槳，因潮汐被帶到海上漂流失蹤，海巡人員接獲報案後出動巡邏艇前往救援，順利救回5人。（海巡署第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

小琉球不受東北季風影響，冬季也能玩水上活動，其中SUP立槳近來成為十分受歡迎的水上活動。5名遊客28日到小琉球玩SUP立槳，疑似被海流帶到外海漂流失聯，友人緊急報案後，海巡人員出動巡邏艇前往搜救，順利救回5人，成功救援。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所於28日下午5時40分，接獲王姓民眾報案，指出與友人一行共8人在小琉球海域玩SUP立槳活動，沒想到過程中被海流帶外外海，最後只有3人上岸，剩下5名友人失聯，請海巡人員協尋。

當時天色已漸昏暗，視線不良，增加搜救難度，海巡署第七巡防區指揮部啟動聯合救援機制，出動岸巡隊及海巡隊，並聯繫琉球海域救難協會，及琉球消防隊共同進行搜救。

所幸5人並未被海流帶離漂流太遠，6時13分由琉球海域救難協會於小琉球外海1浬處，發現失聯的5名遊客，並將人員全數救回，5人均無外傷，成功完成救援任務。

第五岸巡隊指出，小琉球周邊海域現已成為熱門水上活動勝地，不過遊客因不熟當地的潮汐海流變化，容易因不注意而陷於險境，呼籲至海邊戲水或海上活動的遊客，除了要跟隨教練活動外，也要注意自身安全，留意周邊環境變化。

(中時 )