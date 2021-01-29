美國有線電視新聞網(CNN)表示，嬌生集團29日宣布旗下的單一劑量疫苗在全球第3期臨床實驗中，已證實在中度與重度新冠肺炎患者身上能達到66%的有效性，對重症患者更享有85%的有效性。

該公司聲明表示，「在針對來自全球不同地區的志願參與者，以及包括那些已感染新變種病毒的參與者，接種嬌生疫苗的中度與重度患者在28天後呈現85%的有效性；甚至，疫苗效果在第14天起便開始出現」。

此外，在美國實驗中，嬌生疫苗對中度與重度新冠肺炎患者防護力則有72%；在拉丁美洲為66%，在南非則有57%。嬌生強調，此一實驗結果適用於各種年齡層與不同種族的人，而所有接種的人尚未發現嚴重的過敏反應。

嬌生表示，將於1週內向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急授權，而這將成為第3家向FDA申請緊急授權的企業。前兩家分別為瑞輝疫苗與莫德納疫苗，並於2020年12月獲得授權，現已提供給數百萬美國民眾使用。

CNN指出，隨著嬌生宣布單一劑量疫苗的有效性數據，可望在現有輝瑞疫苗、莫德納疫苗外，提供民眾另一種施打選項。目前美國已上市的疫苗中，對於新冠肺炎的有效率已達95%，而這一數字在重症者身上會更高。

即使有效數字不如其他種疫苗漂亮，但專家對於嬌生在美國甚至全球抵抗疫情大流行，仍深具信心。儘管嬌生疫苗的防護力遠遠不如輝瑞與莫德納疫苗，恐不具市場競爭力。

不過，大流行期間疫苗嚴重短缺，讓該款疫苗仍有機會踏上順風車。加上嬌生疫苗是單一劑量疫苗，不用施打第二次，以及可在華氏36度(攝氏2.22度)至46度(攝氏7.78度)間保存3個月，讓其仍深具競爭力。「單一劑量疫苗意味著10億劑疫苗可化為10億人接種疫苗的保護」。

目前除輝瑞、莫德納與嬌生外，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司(Novavax)28日也公布初步數據，表示其候選疫苗在英國的臨床實驗中，擁有89%的有效性；阿斯利康疫苗也宣稱，第3期臨床實驗正邁向完成階段。

(中時新聞網)