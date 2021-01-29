女星Angelabay（楊穎）和黃曉明結婚多年，儘管育有一個兒子，但兩人近期鮮少同框，多次傳出婚變消息，不久前才因黃曉明和前女友李菲兒同台，三人過往錯縱複雜的關係又被翻出，讓夫妻倆先後跳出來發聲，整件事才告一段落；近日又有一名自稱香港娛樂記者出面爆料，聲稱Angelababy和古天樂結婚、度蜜月，讓女神暴怒急發嚴正聲明。

日前大陸論壇瘋傳一名網友「香港朱皮」的爆料影片，他自稱是香港娛樂記者，說Angelababy離婚黃曉明，且和失蹤3個月的古天樂在一起，甚至偷偷結婚跑去度蜜月；爆料內容立刻引起網友熱議，但雙方粉絲都認為這都是假消息，爆料者說的話有在追蹤兩人的一聽就知道「太扯了」。

近日又有一名自稱香港娛樂記者出面爆料，聲稱Angelababy和古天樂結婚、度蜜月，讓女神暴怒急發嚴正聲明。(圖/ 取自中時資料庫)

楊穎工作室今晚氣得發布嚴正聲明。(圖/ 摘自楊穎工作室微博)

Angelababy在今（29）日晚間忍不住暴怒，透過工作室發表聲明，譴責爆料者不實言論，指控「香港朱皮」在抖音和微博等社群平台散布假消息，已影響她的個人聲譽。據工作室提出的三點聲明，第一點是強調楊穎與他人不存在任何不正當關係；第二點是要求爆料者刪除所有不實言論，停止侵權行為；第三點則表示已將此事交由律師事務所處理，預計透過訴訟追究法律責任，並要他向楊穎道歉。

許多粉絲也一一在底下留言表達支持，「拒絕造謠，網路不是非法之地」、「支持維護權益」、「告到底」、「從她結婚第二天，就被離婚一直到現在」、「往死裡告！真是給他們臉了」、「不傳謠不信謠，理智吃瓜」。

(中時新聞網)