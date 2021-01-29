2021台北國際電玩展正火熱開跑，電競PC大廠亦火力全開，將甫於CES展發布的最新電競靚品端上桌，包括華碩旗下ROG玩家共和國及ASUS TUF系列、微星MSI及技嘉旗下AORUS等，還有宏碁旗下次艱代電競社交平台PLANET9也都在現場提供玩家第一手體驗機會。

宏碁PLANET9此回攜手FPS訓練解決方案Aim Lab提供小型賽事體驗，玩家除可進行訓練任務體驗，還有專屬教練貼身指導。展期最後一天1月31日還將有知名射擊遊戲主播AsSeN在TGS電競星光大道舞台親自授課。另PLANET9會員到現場就可獲得拍攝專業個人形象照的機會，還可參加25吋240Hz電競螢幕的抽獎活動。

技嘉AORUS今年特別打造「頂尖對決」舞台，一連舉辦「英雄聯盟關主挑戰賽」、「英雄聯盟中路對決 3v3」等直播賽事，邀請前電競選手GodJJ、MiSTakE、咪咪蛋，和貝莉莓、ZOE肉乙等人氣實況主輪番上陣，另有GamerBee，蝴蝶兒、咪妃、JOJO啾啾等明星實況主等待玩家挑戰。

技嘉也在現場搬來最新配置英特爾Z590主板＋輝達GeForce RTX 3090顯卡的強悍電競主機，還有240Hz刷新率＋0.3ms反應速率的電競螢幕AORUS FI27Q-X，要讓玩家盡情燃燒電競魂。

華碩ROG玩家共和國則以「ROG七號戰場」為題，端出與「鋼彈」聯名的主板、顯卡、主機等全系列DIY零組件，及鍵鼠耳麥等周邊多達21款的限定新品，全球唯一的ROG鋼彈主題水冷改裝機也在現場亮相。另ROG配置AMD最新Ryzen 5000系列行動CPU＋輝達RTX 30系列獨顯的雙螢幕ROG Zephyrus Duo 15 SE電競筆電，及升級版的ASUS TUF最新電競筆電也都在現場有實機讓玩家體驗。

29日並邀請前職業選手小夜夜、ZOD親臨「ROG×Garena英雄聯盟挑戰賽」，緊接著ROG活動大使饒舌歌手高爾宣也將在30日現場開唱，炒熱現場氣氛。

至於微星搭載RTX 30獨顯的全系列電競筆電新品，也全面進駐電玩展、在台首度亮相。會場並祭出獨家最殺折扣，原價破萬元的32吋電競曲面螢幕、不到萬元就能帶回家。另15.6吋的超薄攜帶型顯示器，也從萬元下殺到六千元有找、破盤供應。此外，購買展場指定商品、上網登入發票，還有多項滿額贈活動同時開跑。

(工商 )