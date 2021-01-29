臺北市兒童新樂園日前出現一對情侶公然在座位上下疊坐，女友先是背對男友，坐在大腿上，不時還會上下抖動，後來有看不下去的民眾上前勸說後，女友竟完全不聽勸，甚至轉向面朝男友，2人則緊緊相擁起來，引起周圍民眾圍觀側目；親密影片被公開在網路上後引發討論，原PO更笑稱是樂園新設施－彈跳蛙。

名網友日前在Instagram的限時動態中貼出2個影片，他在台北市兒童新樂園的座位區發現1對年輕情侶，該情侶不顧周圍人的側目，女方大辣辣地坐在男方大腿上，過程中還不斷在男方腿上大力晃動，男方則疑似將手伸進女生短版的上衣內，親密舉動讓原PO用笑說「樂園新設施－彈跳蛙」。

臺北市兒童新樂園日前出現一對情侶公然在座位上下疊坐，女友不時還會上下抖動，民眾上前勸說後，女友甚至轉向面朝男友，2人緊緊相擁起來。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

臺北市兒童新樂園日前出現一對情侶公然在座位上下疊坐，女友不時還會上下抖動，民眾上前勸說後，女友甚至轉向面朝男友，2人則緊緊相擁起來。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

不料原PO之後因為看不下去，上前勸說停止行為後，對方非但不聽勸，女方甚至「變換動作」直接轉向、面朝男子，情侶2人即面對面疊坐一起，男子還將雙手環抱住女方，擁抱親密等舉動讓附近民眾看傻了眼，原PO也直言「我以為我會勸退他們，看來是熱戀期。」

許多網友則發表不同看法，有人認為該情侶沒有做出逾矩、犯法動作，是路人大驚小怪，「熱戀期都是這麼你濃我濃，不在意別人眼光，尤其是年輕人」、「還好吧？沒做什麼逾矩的動作」；有人則說現場有許多小孩，實在有礙觀瞻，公共場合不應該做出太親密的行為，「在他們旁邊吆喝請大家來看社會負面示範」、「如果勸說不聽，直接報警處理吧」。

(中時新聞網)