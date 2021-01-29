針對美國拜登政府提出美中可在氣候變遷等議題上進行合作，陸媒《環球時報》根據大陸外交部發言人的談話在其英文版網頁發表文章稱，西方國家不應期望中方在氣候等全球議題合作，一邊又對中國的人權問題指指點點。該篇文章在網上引起西方國家強烈反響，在《環時》英文版推特招來大量網民批評與嘲諷。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，在美新任總統拜登宣布將於今年4月在美國舉行氣候峰會，美國務卿布林肯以及氣候專員克里多次呼籲北京在氣候領域與國際合作之後，《環球時報》28日刊登英文版評論文章，引用大陸外交部發言人趙立堅周四在記者會上相關回應稱，中美在具體領域的合作不是「溫室里的花朵」，必然與整體的中美關係息息相關。中方已經一再強調，任何一方都不應指望一方面肆意干涉中國內政、損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支持。

Neither side should expect to wantonly interfere in China's internal affairs, while demanding China's support in bilateral and global affairs, Chinese FM responds to @JohnKerry and @ABlinken's statement on China-US cooperation on #ClimateChange. https://t.co/1Q7VGrIWup — Global Times (@globaltimesnews) January 28, 2021

《環球時報》英文版文章還引述大陸網民評論，批評美國使用雙重標準，強調中國的人口是美國的4倍，批評美國試圖以氣候來遏制中國的發展。

文章由《環球時報》轉發到其官方推特上之後，引來大量推特用戶的抨擊，有推友變造蘋果公司發表iPhone 12圖片，藉以諷刺新冠病毒與中共領導人習近平，同時批評中國內政。

推特的網友評論說，北京總算是坦白承認自己對氣候變化根本毫不關心。另有推友指出，氣候變化、空氣污染也會對中國人產生直接的影響，中國並不是在為他國減排。

法國戰略研究基金會的中國問題專家邦達茲(Antoine Bondaz)評論說，提醒一下，中國的排碳量佔全球的30%，中國的煤炭消費量超過全球的一半，每年都有超過一百萬的中國人死於空氣污染，中國人的平均壽命因此降低了1、2年。如果中國威脅要將氣候問題與中國人權問題掛鉤，要求西方停止批評中國人權，這對北京來說又是一大雙贏措施。因此，他認為西方不應該接受北京設定的遊戲規則，因為應對氣候變化對中國自身同樣有利。

報導說，美國國務卿布林肯和美國氣候問題特別總統特使克里周三多次表示，美國希望與中國在氣候變化方面合作。克里同時還表示，美國與中國之間存在許多嚴重分歧，有關知識產權、市場准入以及南海等問題都與氣候議題毫不相關。

(中時新聞網)