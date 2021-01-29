原PO在婆婆的藥袋畫上插畫。(圖擷取自爆廢公社二館)

原PO在婆婆的藥袋畫上插畫。(圖擷取自爆廢公社二館)

即便是微不足道的小事，也能看出一個人對自己是否用心。一名女網友在臉書上表示，婆婆不識字，但由於身體不適需定期服藥，但吃藥的顆數、時間有些差異，所以貼心的她就在藥袋上畫插畫，讓婆婆能夠用圖來辨識，照片曝光後讓網友讚賞，原PO真是個好媳婦更直呼「有洋蔥」。

原PO今(29日)在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一連串藥袋的照片，並說明婆婆不識字，為了幫助她理解吃藥的時刻、顆數，她便在藥袋上畫了可愛的插畫，每包藥該是飯前、飯後、睡前，該吃幾顆藥，經過原PO講解後，讓婆婆能輕鬆看懂。

照片曝光後讓不少網友大讚原PO孝順，「很有心的媳婦」、「跟婆婆感情一定很好」、「果然是台灣好媳婦」、「來自媳婦的關愛，我是婆婆的話會很感動」、「我也曾替阿公藥袋上畫圖」、「有洋蔥」，而原PO則是謙虛回應，「只是畫畫而已，沒有什麼啦」。

此外，有網友分享，自己父親也做過類似的事，「跟我爸以前幫我阿嬤畫電話簿的方法是異曲同工，例如我姑姑名字裡面有『月』，我爸就畫個女生和一顆月亮，而電話號碼的數字都用一顆顆的豆豆代表，第一碼是8，就畫8顆，阿嬤的整本電話簿就是我爸的畫冊，當時沒拍下來做紀念，真的是太可惜了」、「好懷念，以前阿祖不識字，我也是畫藍、黃、紅，跟太陽、月亮代表」。

(中時新聞網)