鑑於桃園面臨防疫嚴峻挑戰，臺鹽公司董事長陳啟昱，今(29)日親赴桃園市政府捐贈乙萬瓶「SUPER防護乾洗手」，該產品的疊高近兩座101大樓的高度，桃園市長鄭文燦也親贈感謝狀；此舉展現桃園市府和臺鹽團結力量大，為防疫第一線的市府員工和桃園市民加油，更呼籲全台要合作抗疫，一同守護台灣！

桃園市市長鄭文燦表示，桃園現處於台灣疫情的第一道防線，在市府防疫同仁的努力和市民全力配合下，桃園能按部就班嚴格落實防疫對策，抵抗疫情。

他感謝臺鹽馳援捐贈「SUPER防護乾洗手」，能隨時保持手部清潔，避免飛沫及接觸傳染，是提升個人防護的最佳裝備。這批乾洗手將優先用在隔離民眾的防疫包、警消單位、民政體系等，全面守護桃園。

臺鹽董事長陳啟昱前往桃園市政府捐贈防護乾洗手時，也見證了市府團隊全力以赴、積極抗疫的精神，深表十分敬佩。陳啟昱指出，臺鹽在疫情初期便發揮生技優勢開發抗菌防禦的清潔利器，其中「SUPER防護乾洗手」已守護全台醫護人員及偏鄉國中小學學童，現在要前進疫情前線與桃園市府站在同一陣線，為桃園高築防護力，更希望喚起台灣傲人的凝聚力，成功防堵疫情！

臺鹽公司強調，洗手是最好的防疫方式，但外出不便洗手時，就須要安全可靠的乾洗手來幫忙。臺鹽研發團隊運用無添加概念、酒精防禦、抗菌兼顧呵護的理念開發出「SUPER防護乾洗手」，讓民眾隨身攜帶清潔雙手，並遵守政府防疫政策，搭配配戴口罩、75％酒精擦拭清潔等日常防疫，便能隨時隨地保護健康，抵禦疫病！

(工商 )