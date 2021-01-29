美國最大加密通貨交易平台Coinbase在2020年12月透露上市意願後，28日宣布將採用直接上市流程，而不依循傳統上市模式。Coinbase是繼Spotify與Palantir後，最新採用直接上市程序的企業。

Coinbase財務長哈斯（Alesia Haas）在寫給員工的備忘錄中表示，公司相信直接上市更加符合加密通貨與Coinbase的特質，因為這種模式民主的賦予所有投資人接觸Coinbase股票的機會。Coinbase也在部落格宣布直接上市的決定。

Coinbase在2020年12月中宣布，已向美國證交會（SEC）祕密提出首次公開發行（IPO）申請，成為第一家測試公開市場水溫的比特幣交易平台。Coinbase上市將創下加密通貨產業的里程碑。該公司選擇在投資人對加密通貨興趣高昂之際，前進公開市場。

2012年成軍的Coinbase，目前已經是美國最大數位貨幣交易平台，用戶數已超越嘉信理財（Charles Schwab）的平台。Coinbase的市值目前約達80億美元。

2018年上市的音樂串流業者Spotify，是首家採取直接上市模式的大型科技公司，接下來企業通訊軟體公司Slack、數據分析業者Palantir，以及新創軟體公司Asana皆追隨Spotify的腳步。即將上市的遊戲公司Roblox，日前也宣布將要直接上市。

(工商 )