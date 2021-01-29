金門縣消防局出動多輛消防車趕往灌救。（民眾提供）

金門冬季天空主角，披著一身亮麗黑羽的鸕鶿，每年數以萬計從北國南下作客，慈湖為其在島上最大的夜棲地。( 李金生攝）

金門國家級溼地慈湖是島上最主要冬候鳥「鸕鶿」最大的夜棲地，今晚卻傳出野火狂燒，在東北季風助威下，火勢一發不可收拾，估計延燒面積約5000平方公尺，導致數千隻鸕鶿驚嚇逃竄，哀鳴聲響徹雲霄，讓愛鳥人士們扼腕不已。

金門慈湖面積廣達118公頃，是當地唯一國家級重要溼地，生態資源十分豐富，一直是冬候鳥鸕鶿南下度冬的主要棲地，每年冬季都吸引大批遊客前來。

做為金門冬季天空主角，披著一身亮麗黑羽的鸕鶿，每年數以萬計從北國南下作客，慈湖為其在島上最大的夜棲地，晨曦時分成群結隊出海捕魚，黃昏時再分批踏浪而歸，「黑衫大軍」的壯盛軍容被譽為世界級生態景觀。

但慈湖北岸的鸕鶿林今晚卻傳出火警，在入夜後北風狂飆下，火勢迅速往四周蔓延，估計延燒面積逾5000平方公尺，受到驚嚇的鸕鶿哀鳴逃竄，讓聞訊趕到的鳥友十分難過。

縣消防局出動7輛消防車25人前往灌救，9時以後逐漸控制火勢，期待將生態破壞減至最低。金門國家公園管理處也派員趕到，起火原因未明，仍有待進一步調查。

(中時 )