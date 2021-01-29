「Defence Blog」28 日報導，美國陸軍已證實，第229航空團第一攻擊偵察營已接收最新型AH-64E阿帕契直升機V6版，成為陸軍首支部署V6版阿帕契直升機的作戰單位。

根據第229航空團第一攻擊偵察營臉書，V6版的阿帕契直升機13日駛離亞利桑那州梅薩的波音生產設施，駛往路易-麥科得聯合基地（Joint Base Lewis-McChord）。

「Defence Blog」指出，V6版阿帕契安裝包含最新通訊、導航、感測器與武器系統。該系統已多次升級，除改良洛克希德馬丁的現代化目標獲得與指標瞄準器／飛行員夜視系統(MTADS/PNVS)，還整合紅外線雷射目標指定與強化紅外線顯像能力。此外，GEN3日間感測套件(GEN 3 DSA)讓感測器視野倍增並提升解析度，新增的彩色影像則有助於目標偵測與識別。

該營C連的飛官菲特史東(Logan Featherston)表示，GEN 3 DSA為阿帕契新增不少優勢。近紅外線與彩色影像讓射手更容易鑑別目標，減少與座艙內人員、小組、排之間資訊誤傳的可能性。換言之，GEN 3 DSA提供目標的關鍵細節，與該目標的周遭環境，這是先前版本辦不到的，而這讓教戰風險大幅下降。

另一名飛官則指出，GEN 3 DSA在正確使用下能讓20公里外的目標與人員辨識清晰度大幅提升。換言之，「在目標還沒進入我們武器系統射程範圍時，阿帕契的感測器就已辨識目標，讓我們可利用其他平台的長程精準火力進行打擊，並減少我方位置的暴露」。

報導還表示，V6同樣也擁有Link 16通訊功能，讓阿帕契可切換網路通訊，並在同一作戰影像中整合不同網路。因此，可傳遞即時狀況知覺至駕駛艙內；且該軟體也能支援簡訊、影像數據交換，還能提供2個數位語音頻道。菲特史東認為，「GEN 3 DSA與軟體的升級讓該系統能更直覺、節省時間與精力，駕駛員可將焦點放置在機艙外的世界，從而在心中劃出時間與空間的大圖像」。

報導也提到，飛行員可接收無人飛機系統(UAS)影音，並控制UAS感測器與導引其航向，甚至提供即時作戰環境與敵軍的狀況知覺給地面作戰的士兵。至於長弓雷達的升級讓其能夠追蹤海上船艦，而偵測距離更較先前延長一倍；加上追蹤小型無人機的能力，讓阿帕契直升機搖身一變成為UAS終結者，而加裝的載人與無人機協同軟體則讓阿帕契飛行員能指揮陸軍的UAS。

報導總結，V6版的阿帕契直升機是強化的武器與感測器平台，能扮演地面陸軍部隊與無人機之間的橋梁，而此次升級更讓阿帕契直升機的戰場訓練與作戰質量獲得大幅提升。

(中時新聞網)