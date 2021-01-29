市場繼續關注美股市場的逼空交易，而強生公司宣布新冠疫苗有效率不及預期，再加上數據顯示，工資增長導致美國僱傭成本增速超預期。今天美股一開盤下跌逾300點，那指下跌0.97%、標普下跌0.9%，5大科技股均下跌。台積電ADR下跌3.02%。GameStop上漲76.32%；AMC上漲44.26%。

截至台北時間29日晚間10點40分左右，道瓊指數下跌345.73點或1.13%、暫報30257.63點；那斯達克指數下跌147.15點或1.10%、暫報13123.31點；標普500指數下跌38.00點或1.00%、暫報3749.38點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌1.94%；Alphabet(GOOGLE)下跌1.28%；微軟下跌1.73%；Facebook下跌1.47%；亞馬遜下跌1.12%。台積電ADR下跌3.02%。GameStop大漲76.32%；AMC上漲44.26%。

由於美股散戶的瘋狂逼空，對沖基金的GME空頭頭寸遭遇巨額虧損，週四盤中，包括Robinhood、Webull Financial和E-Trade Financial在內的多家在線券商與交易平台宣布對散戶所針對的股票實施交易限制，散戶被剝奪了（買入）交易的權利，只能賣出已有的倉位，但華爾街機構卻依然可以做空、平倉、買入、賣出等等，沒有任何限制。

Robinhood等券商與交易平台的這種行為引發全球輿論嘩然，引起了散戶的憤怒、招致一些議員的批評，並因此受到集體訴訟。

美國證交會（SEC）周五聲稱，正在密切關注極端的價格波動，將對限制交易能力的實體行為進行審查，將努力保護投資者以維護市場公平，也保護散戶免受操縱交易的影響。美國空頭機構香櫞在社交媒體上表示，將停止做空研究，專注於做多機會。

疫苗消息方面，強生公司宣稱一針式新冠疫苗總體有效率僅為66%。周五盤前強生公司宣布，旗下新冠疫苗在美國的有效率為72%，但在其他地區的效力較弱，拉丁美洲為66%，南非為57%，總體有效率為66%。值得注意的是，和其他新冠疫苗不同，強生旗下疫苗只需要打一針。

CMC Markets UK首席市場分析師Michael Hewson則表示，一月初最初的興奮情緒，已讓位於對歐洲各地長期封鎖和更嚴格限制的擔憂。另一個令人擔憂的問題是，疫苗推出的速度可能會放緩，疫苗供應也可能中斷。

經濟數據方面，美國勞工部周五報告稱，美國僱傭成本在第四季度增速超過預期，原因是工人的工資增長加快。

(中時新聞網)