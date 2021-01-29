熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）28日宣布，限制投資人交易遊戲零售商GameStop這類近來瘋漲股票，令後者股價收盤重摔。但羅賓漢周四盤後表示，該平台將於29日有限度地恢復交易，令GameStop股價聞訊大幅反彈。

GameStop周四股價收盤暴跌44.29％，但在羅賓漢宣布將有限度恢復交易後，GameStop周五盤中股價大漲72％至333美元。四個月前，GameStop股價才6美元左右。

在散戶大軍集結掃貨之下，AMC娛樂控股公司、加拿大通信業者黑莓（BlackBerry）與GameStop股價連日大漲、交易量暴增，令做空該股票的對沖基金慘敗虧損。網民以此為傲，認為這是「散戶擊敗華爾街」的例證。

此現象促使線上熱門券商周四開始以各種名義限制這些股票交易，包括羅賓漢、Webull、E*Trade金融集團與盈透證券（Interactive Brokers）等。

(工商 )