熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）28日宣布，限制投資人交易遊戲零售商GameStop這類近來瘋漲股票，令後者股價收盤重摔。但羅賓漢周四盤後表示，該平台將於29日有限度地恢復交易，令GameStop股價聞訊大幅反彈。
GameStop周四股價收盤暴跌44.29％，但在羅賓漢宣布將有限度恢復交易後，GameStop周五盤中股價大漲72％至333美元。四個月前，GameStop股價才6美元左右。
在散戶大軍集結掃貨之下，AMC娛樂控股公司、加拿大通信業者黑莓（BlackBerry）與GameStop股價連日大漲、交易量暴增，令做空該股票的對沖基金慘敗虧損。網民以此為傲，認為這是「散戶擊敗華爾街」的例證。
此現象促使線上熱門券商周四開始以各種名義限制這些股票交易，包括羅賓漢、Webull、E*Trade金融集團與盈透證券（Interactive Brokers）等。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。