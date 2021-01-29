美國疫苗開發商諾瓦瓦克斯（Novavax）周四表示，在英國進行第三階段臨床試驗初步發現，其新冠肺炎疫苗防護力89.3％，雖然對英國與南非的新變種病毒防護力會降低，但仍具一定防護力。

消息刺激其股價在美股周五盤中狂漲42％至190美元。

諾瓦瓦克斯在英國針對1.5萬人進行的試驗還在進行中，但試驗期間分析發現，迄今參與試驗的人士裡，有62人感染新冠病毒，當中僅6人有接種，其餘是施打安慰劑。感染者裡逾半是新變種病毒。

諾瓦瓦克斯強調其疫苗對最初出現的新冠肺炎防護力可高達95.6％。即使後來出現的新變種病毒，防護力也達85.6％。

儘管諾瓦瓦克斯的英國試驗顯示，其疫苗對新冠病毒與新變種病毒都有相當防護力，但對南非新變種病毒的防護力就低許多。

諾瓦瓦克斯在南非進行第二階段臨床試驗，參與試驗的志願者裡，部份人身體帶有「人類免疫缺乏病毒」（HIV）。

若單純分析HIV呈陰性反應的志願者，疫苗防護力60％。若包含帶有HIV的志願者，整體防護力下降至49％。

諾瓦瓦克斯表示迄今在試驗裡發現的感染者，約90％是感染新變種病毒。因此其正準備研發專門針對南非新變種病毒的疫苗。

疫苗防護力之所以在南非明顯變低許多，科學家認為這跟南非新變種病毒具更多突變性有關。

諾瓦瓦克斯執行長埃爾克（Stanley Erck）說，英國試驗結果是「引人注目」，並有公司期望的那麼好。至於在南非的防護效果是「高於大家預期」。

外界估計諾瓦瓦克斯的初步結果，有助其疫苗獲得英國批准使用。英國政府表示只要得到主管機關批准，該疫苗下半年就能出貨。美國政府則要求試驗人數規模更大來確定其防護效果。

(工商 )