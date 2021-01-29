54歲女歌手田震昔日在大陸演藝圈紅極一時，歌壇更有「南那英北田震」的說法，足見她當時走紅程度。只是近日有網友曝光一段田震參加商演的影片，影片中她站在簡陋的舞台上唱歌，台下觀眾則大多在忙自己的事，沒什麼看她演出，對比那英還在演藝圈活躍的模樣，格外令人唏噓。不過就有粉絲氣憤曝光真相，直指影片的人根本不是田震，而是模仿田震走紅的人。

曾與那英並列歌壇一姐的田震，近日被曝光在簡陋舞台獻唱的商演影片，而最令人訝異的是，台下觀眾大多在忙自己的事，不是低頭滑手機，就是與鄰座的人聊天，幾乎沒什麼人在看田震的表演。

田震當年與那英並列大陸歌壇兩大天后。（取自百度百科）

其實田震當年與那英在歌壇競爭激烈，2001年她受邀出席頒獎典禮，卻因為不滿明明是她票數獲得最高，主辦單位卻把獎頒給了票數第2名的那英，憤怒在台上怒摔麥克風離去。2007年，田震更因罹患嚴重血液病（血小板減少性紫癜）選擇暫退歌壇，直到5年後才宣布病癒復出。

只是演藝圈到底是殘酷的，她昔日最大的競爭對手那英，人氣如日中天，近日更因在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》表現活躍，人氣更上層樓，而她則是聲勢大不如前，還得為了生計，站在簡陋舞台上獻唱，令陸網友看了唏噓不已，紛紛留言「曾經家喻戶曉，現在聽她的歌還是特別好」、「真可惜」。

然而網友似乎就為田震白可惜了，因為有不少粉絲就紛紛留言還原真相，直指影片中的人根本不是田震，「第一張照片明明就是許杰，模仿田震第一名的人」、「她不是田震，當時我在場，沒有玩手機」。

(中時新聞網)